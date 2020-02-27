Укрзализныця будет изолировать пассажиров с подозрением на коронавирус прямо на вокзалах

На 19 вокзалах уже обустроили медицинские пункты, в которые закупили необходимое оборудование и противоэпидемическое имущество для временной изоляции больных

Укрзализныця подготовила план мероприятий для профилактики завоза и распространения коронавируса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Со следующей недели по всей Украине начнутся тренинги для работников "Укрзализныци", на которых будет отработан алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами, характерными для 2019-nCoV", – сказано в сообщении.

Для недопущения распространения вируса на пути следования поездов осуществляется измерение температуры тела пассажиров.

На 19 вокзалах уже обустроили медицинские пункты, в которые закупили необходимое оборудование и противоэпидемическое имущество для временной изоляции больных.

Такие пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Тараса Шевченко.

На пяти вокзалах также организованы помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ривне, Тернополь, Фастов, Белая Церковь.

Кроме того, "Укрзализныця" закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. осмотровых печаток и более 1 тыс. защитных очков. Также закупаются антисептик для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты.

Кроме того, со следующей недели по всей Украине начнут проводить тренинги для работников Укрзализныци, на которых обработают алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что температурный скрининг будут проводить всем гражданам, которые прибывают в Украину.