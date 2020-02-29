Рыбаки, которых задержала ФСБ в Азовском море, вернулись в Украину
2020-02-29 13:39:05
Катерная группа Морской охраны сопроводила лодку в порт Бердянск
В Украину в субботу вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Утром пограничники получили информацию, что российские корабли доставят лодку с задержанными украинскими рыбаками в район общей системы разделения движения в Азовском море. Вскоре плавсредство и сопровождавшие его российские корабли обнаружили в 10 милях от Бердянска.
"По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море", – сообщают пограничники.
Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение лодки в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.
"За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждого из рыбаков привлечены к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток", – сообщили в ГПСУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Азовском море российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.
- Полиция Автономной республики Крым и Севастополя начало уголовное производство по факту захвата сотрудниками ФСБ РФ украинских рыбаков в Азовском море.
- Позже ФСБ провела допрос задержанных рыбаков. В частности, капитан украинского судна рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море.
- Позже стали известны имена украинских рыбаков, задержанных в Азовском море.
- 17 февраля Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах РФ в Украине и выразило протест в связи с задержанием украинских рыбаков в Азовском море.