Катерная группа Морской охраны сопроводила лодку в порт Бердянск

В Украину в субботу вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Утром пограничники получили информацию, что российские корабли доставят лодку с задержанными украинскими рыбаками в район общей системы разделения движения в Азовском море. Вскоре плавсредство и сопровождавшие его российские корабли обнаружили в 10 милях от Бердянска.

"По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море", – сообщают пограничники.

Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение лодки в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

"За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждого из рыбаков привлечены к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток", – сообщили в ГПСУ.

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