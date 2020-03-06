Из-за коронавируса в Житомире приостановили массовые мероприятия

2020-03-06 16:22:07

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Запрет в первую очередь касается мероприятий, проводимых в закрытых помещениях и для детей

В Житомире приостановили проведение массовых праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

 Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

"Исполнительный комитет городского совета 4 марта согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению занесению и распространению коронавируса. В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирского городского ОТГ запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий",  – говорится в сообщении.

 Уточняется, что запрет в первую очередь касается мероприятий, проводимых в закрытых помещениях и для детей.

Как ранее сообщал Фокус:

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