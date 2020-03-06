Из-за коронавируса в Житомире приостановили массовые мероприятия
2020-03-06 16:22:07
Запрет в первую очередь касается мероприятий, проводимых в закрытых помещениях и для детей
В Житомире приостановили проведение массовых праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
"Исполнительный комитет городского совета 4 марта согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению занесению и распространению коронавируса. В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирского городского ОТГ запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий", – говорится в сообщении.
Уточняется, что запрет в первую очередь касается мероприятий, проводимых в закрытых помещениях и для детей.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки.
- 5 марта на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
- Первые ограничения ввели в Черновцах – в городе на две недели закрыли на двухнедельный карантин школы и вузы и рекомендовали организаторам концерты и подобные мероприятия.