В Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19, – МОЗ
2020-03-06 17:35:42
Лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты
По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает канал Коронавірус_інфо, который Министерство здравоохранения Украины запустило 6 марта.
"По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. В Центр общественного здоровья Украины поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавируса. Отобранные образцы находятся на исследовании в референс-лаборатории Центра общественного здоровья", – говорится в сообщении.
В установленных медицинских учреждениях по всей территории Украины продолжаются обучения (симуляционные упражнения) на случай фиксации COVID-19, добавили в МОЗ.
В Минздраве отметили, что Telegram канал "Коронавірус_інфо" будет оперативно освещать информацию о коронавирусе – и это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки.
- Жену украинца тоже забрали в больницу на обсервацию по требованию ее соседей.
- 5 марта на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.