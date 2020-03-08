Супруга ответила, что после фото вверх ногами уже никто не удивится

Министр юстиции Денис Малюська поздравил украинок с Международным женским днем, опубликовал фото с огромной розой, которую он подарил своей жене. Праздничный пост он разместил в Facebook.

"Спросил жену, не слишком глупый вид на фото как для поздравления с 8 Марта. Ответила, что после фото вверх ногами уже никто не удивится. А потому с праздником вас, дорогие женщины!", - пишет Малюська.

Также он добавил, что сегодня уже приготовил завтрак и обед для трех дочерей и жены, а так делает ежедневно.

"И как руководитель органа, ответственного за гендерную экспертизу проектов нормативно-правовых актов, обещаю и впредь обеспечивать равенство прав на нормативном уровне", - написал он.

Напомним, Малюська уже не раз отличался оригинальными постами в Facebook. Так в декабре комментируя слухи о своей отставке опубликовал фото туфлей на столе. А в январе после скандала с прослушкой премьера Алексея Гончарука разместил фото, на котором из-под стола подписывает документ, сопроводив его комментарием в поддержку тогдашнего главы Кабмина.

22 февраля после отчета правительства в Верховной Раде Малюська опубликовал снимок, на котором стоит на руках и читает книгу.

Как ранее сообщал Фокус:

Накануне Международного женского дня, который отмечают 8 марта, в 14-й отдельной мехбригаде ВСУ им. князя Романа Великого запустили флешмоб. На странице бригады в Facebook выкладывают фото женщин-военнослужащих с хэштегом "Княжны тоже воюют".

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем: "Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство".