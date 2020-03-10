Завтра в Украину привезут 50 дополнительных тест-систем на коронавирус, – Минздрав

Каждая из них рассчитана на 100 образцов

11 марта Украина получит около 50 ранее закупленных тест-систем для выявления коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщило "РБК-Украина".

По его словам, одна такая тест-система сможет проанализировать около 100 образцов на наличие коронавируса в организме.

"Системы уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем их в Украине. Они будут растаможены и запущены в работу", – заявил Ляшко.

Читайте также: Польша вводит санитарный контроль на границе с Украиной

При этом на "Урядовом портале" говорится, что "Украина закупила тест-систему для выявления нового коронавируса. Тест-система и реагенты рассчитаны на обследование 960 человек, чего хватит до момента получения очередных реагентов. Лабораторному диагностированию на новый коронавирус подлежат только случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные".

Ранее в Минздраве сообщили о задержке с поставками быстрых тест-систем. Они должны были поступить 10 марта, но теперь ожидаются 15-16 марта.

Как ранее сообщал Фокус: