Завтра в Украину привезут 50 дополнительных тест-систем на коронавирус, – Минздрав
2020-03-10 14:50:02
Каждая из них рассчитана на 100 образцов
11 марта Украина получит около 50 ранее закупленных тест-систем для выявления коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщило "РБК-Украина".
По его словам, одна такая тест-система сможет проанализировать около 100 образцов на наличие коронавируса в организме.
"Системы уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем их в Украине. Они будут растаможены и запущены в работу", – заявил Ляшко.
При этом на "Урядовом портале" говорится, что "Украина закупила тест-систему для выявления нового коронавируса. Тест-система и реагенты рассчитаны на обследование 960 человек, чего хватит до момента получения очередных реагентов. Лабораторному диагностированию на новый коронавирус подлежат только случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные".
Ранее в Минздраве сообщили о задержке с поставками быстрых тест-систем. Они должны были поступить 10 марта, но теперь ожидаются 15-16 марта.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 10 марта в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего за весь период Центр общественного здоровья получил 40 подозрений о заболевании COVID-19. Сейчас четыре образца еще находятся на стадии исследования.
- Италия обогнала Южную Корею и вышла на второе место по заболеваемости и смертности от коронавируса.
- На фоне ограничительных мер из-за коронавируса по тюрьмам Италии прокатилась волна бунтов.