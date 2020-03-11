Депутаты внесли законопроекты на профильный комитет

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на канале "112 Украина" заявил, что вступивший в силу в июле прошлого года языковой закон может быть изменен.

"По поводу закона о языке, есть законопроекты, внесенные народными депутатами, они пройдут комитет. Если я не ошибаюсь, как минимум один из них прошел комитет, я думаю, что они попадут в зал, а дальше будет принимать решение Верховная Рада" – сказал Разумков.

Говоря про себя лично, спикер парламента отметил, что сам он выступает либо на русском, либо на украинском языках. По его словам, до назначения спикером Рады он общался на русском, чтобы доказать, что этот язык в Украине никто не притесняет.

Он рассказал, что сейчас, при исполнении обязанностей председателя Верховной Рады, он говорит на украинском. Но если во время эфиров спикеру задают вопросы на русском, он старается отвечать на русском языке.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти.

Также применение украинского языка является обязательным в образовании, медицине, в сфере обслуживания потребителей, во время публичных мероприятий, в рекламе на телевидении и других публичных сферах.

Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.

Обязательное использование украинского языка в печатных изданиях вступит в силу для общенациональных изданий через 2,5 года, а для местных – через 5 лет, с 16 июля 2024 года. При этом газеты и журналы могут издаваться в нескольких языковых версиях, одна из которых должна быть украинской.

Интернет-издания обязаны будут иметь украинскую версию, загружаемую по умолчанию, с 16 июля 2022 года.

Как ранее сообщал Фокус:

25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных депутатов.

После принятия закона тогда еще не вступивший в должность президента Владимир Зеленский заявил, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний.

16 июля в Украине вступил в силу языковой закон. Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.

Нынешний первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом единственным государственным языком в стране останется украинский.