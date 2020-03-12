В Радомышле объявили чрезвычайную ситуацию из-за случая коронавируса
2020-03-12 22:03:00
Вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района на это время не планируют
В Радомышле Житомирской области, где у женщины подтвердили заражение коронавирусом, начиная с пятницы, 13 марта, будет объявлена "чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня".
Об этом сообщил глава Житомрской ОГА в Facebook.
"Начиная с завтрашнего дня, будет объявлена чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня в Радомышле. Это несет локальный характер, сюда входит закрытие всех развлекательных заведений и учреждений образования, которые закрыты с 12 марта", – сказал Бунечко.
Вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района на это время не планируют.
Житомирский областной лабораторный центр вчера получил необходимое количество тестов для проверки на коронавирус.
Всех граждан в случае выявления признаков болезни просят сообщить об этом в больницы и быть в самоизоляции.
Напомним, 12 марта в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции.
Первый зараженный был зарегистрирован 3 марта.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
- 11 марта Кабмин ввел карантин из-за коронавируса по всей стране: с 12 марта до 3 апреля.