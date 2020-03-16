НАБУ открыло дело по политическому преследованию Порошенко, – адвокаты

По мнению защитников пятого президента, следователи ГБР выполняли инструкции из высоких властных кабинетов

Адвокат Илья Новиков сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По словам адвоката, НАБУ будет расследовать, в том числе, "пленки Трубы", которые якобы подтверждают заказной характер многочисленных уголовных производств против экс-президента Украины.

"Заявление было подано еще летом прошлого года в отношении действий Трубы и других сотрудников ГБР. Мы предметно ставим вопрос о том, что НАБУ должно в рамках своей компетенции оценить их действия. Мы знаем слова, которые говорились в кабинете Трубы, мы знаем, что за этими словами стоят реальные действия, следователи фактически выполняли те инструкции, те задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, которые им ставились", – сказал Новиков.

Еще один адвокат Порошенко Игорь Головань, заявил, что государственные органы неохотно реагируют на расследование информации из кабинета экс-директора ГБР.

"Наши действия направлены на то, чтобы не дать избежать расследования тех фактов, о которых мы знаем из так называемых записей из кабинета Трубы. Мы знаем, что не было энтузиазма у государственных органов расследовать эти вопросы. Не было у них желания допрашивать возможных участников этих разговоров в кабинете Трубы, что свидетельствовало о системной организации из высоких властных кабинетов (в том числе и из кабинетов в Офисе президента) политических преследований Порошенко и его политической силы. Но мы сейчас продвигаемся вперед в направлении того, чтобы все факты были расследованы, а виновные привлечены к установленной законом ответственности", – сказал Головань.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 8 марта, улетел в Испанию на лечебный курс по детоксикации в одной из клиник.

В связи с объявлением в Украине карантина, ему пришлось срочно прервать курс терапии и вернуться в страну.

Как ранее сообщал Фокус:

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления Петром Порошенко.

Пятый президент заявил, что возбужденные в его отношении уголовные дела – это политические преследования, инспирированные представителями "пятой колонны" по заказу РФ.

6 марта пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований.