На Донбассе украинский военный получил ранения
2020-03-19 21:11:00
Боевики 11 раз нарушили режим тишины
В четверг, 19 марта, на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков ранение получил один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Отмечается, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
"Сегодня, 19 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь", – сказано в сообщении.
В штабе ООС отметили, что противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Участки разведения сил и средств под огонь не попали.
Как ранее сообщал Фокус:
- За минувшие сутки российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате трое украинских военнослужащих получили боевые травмы.
- На Донбассе 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
- В оккупированном Донецке был застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".