На Донбассе в результате обстрелов ранены трое военных
2020-03-20 19:40:00
Боевики 8 раз нарушили режим тишины
В пятницу, 20 марта, на Донбассе из-за обстрелов боевиков были ранены трое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что раненые бойцы ВСУ были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачи оперативно предоставили им необходимую медпомощь.
В течение текущих суток вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим тишины.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, боевики совершили три обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 5 обстрелов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 марта российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате трое украинских военнослужащих получили боевые травмы.
- На Донбассе 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
- В оккупированном Донецке был застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".
- С начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.