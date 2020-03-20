На Донбассе в результате обстрелов ранены трое военных

Боевики 8 раз нарушили режим тишины

В пятницу, 20 марта, на Донбассе из-за обстрелов боевиков были ранены трое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что раненые бойцы ВСУ были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачи оперативно предоставили им необходимую медпомощь.

В течение текущих суток вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим тишины.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, боевики совершили три обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 5 обстрелов.

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