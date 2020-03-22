В ЦОЗ ошиблись: выздоровел только один пациент с коронавирусом

По словам руководителя департамента коммуникаций Черновицкой ОГА, на Буковине выздоровел один пациент, его выписали 20 марта

Руководитель департамента коммуникаций Черновицкой ОГА Виктория Гатрич в комментарии Суспильному опровергла информацию Центра общественного здоровья Минздрава о том, что в области от COVID-19 выздоровели 8 человек.

По ее словам, на Буковине выздоровел один пациент, его выписали 20 марта.

Ранее в Центре общественного здоровья Украины сообщили, что по состоянию на воскресенье, 22 марта, в Украине от коронавируса выздоровели 8 человек. Согласно сообщению, все восемь выздоровевших пациентов из Черновицкой области.

На данный момент с сайта ЦОЗ информацию о 8 выздоровивших удалили. В Telegram-канале МОЗ "Коронавирус Инфо" аналогичное сообщение заменили информацией, что в Черновицкой области подозрение на коронавирус не подтвердилось у 8 человек.

"У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторные тесты на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении Минздрава Украины.

По состоянию на утро 22 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев инфицирования коронавируса SARS-CoV-2: в Черновицкой (25), Житомирской (2), Киевской (4), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (2 ), Львовской (1), Тернопольской (1) областях и в Киеве (9).

Три случая в Украине были летальными, так умерли 71-летняя женщина в Житомирской области, 56-летняя женщина – в Ивано-Франковской и 33-летняя – в Черновицкой.

Как ранее сообщал Фокус:

В воскресенье, 22 марта, в Украине зарегистрированы 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 летальных случая, 1 пациент уже выписан из больницы.

Также 22 марта, в мире заразились коронавирусом COVID-19 в общей сложности 304 544 человек во всем мире.