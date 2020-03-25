Окружной админсуд Киева выяснит, почему Ермака трудоустроили без декларации-2019

Суд открыл дело за непредставление Андреем Ермаком декларации за прошлый год

Окружной административный суд Киева открыл производство относительно непредоставления декларации Андреем Ермаком как кандидатом на должность главы Офиса президента.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что дело открыли по иску внефракционного народного депутата Антона Полякова к главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

Истец просит суд обязать главу НАПК предоставить предписание президенту Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования. Депутат просит выяснить причины неподачи Ермаком декларации за 2019 год.

Среди других требований иска – признать такое бездействие главы НАПК противоправной.

Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.

В ОП заявили, что с назначением Андрея Ермака главой Офиса президента политический курс государства не изменится.

Пятый президент Украины Петр Порошенко неоднозначно оценил перестановки в Офисе Президента (ОП). По его мнению, назначение Андрея Ермака на должность главы ОП вместо Андрея Богдана ослабляет сопротивление Украины российской агрессии.