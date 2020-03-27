В Киеве 55 человек заразились коронавирусом, – Кличко

2020-03-27 12:31:00

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Из восьми новых случаев четыре женщины – в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин – от 43 до 49 лет

В Киеве количество инфицированных коронавируса возросло до 55 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Из восьми новых случаев четыре женщины – в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин – от 43 до 49 лет. Двое из них на самоизоляции, двое – в Александровской, двое – в Центральном госпитале МВД и двое – в больнице №4.

По словам Кличко, в целом на коронавирус проверили более полутора тысяч киевлян. Киевский лабораторный центр еще проверяет 32 образца.

"Вирус агрессивный и очень быстро распространяется – ограничьте социальные контакты", – попросил киевлян Кличко.

Как ранее сообщал Фокус:

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