В КГГА опровергли информацию о закрытии Киева на въезд

На въезде в Киев будут выборочно мерять температуру, но на личном транспорте пока будут пропускать всех

Штаб по чрезвычайной ситуации не принимал решения об ограничении въезда в Киев. Об этом сообщил секретарь штаба и советник мэра Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА.

"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничен. На сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - будут принимать другие решения", - сообщил он.

Бондаренко добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно и станет обязательной в случае ухудшения ситуации

"Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная стража. Все ограничения, установленные для города Киева синхронизированы с решениями Кабинета Министров. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются", - подчеркнул Бондаренко.

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Вечером 27 марта народные депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Алексей Гончаренко ("Евросолидарность") опубликовали в своих Telegram-каналах распоряжение КГГА об условиях пропускного режима в столице в связи с распространением коронавируса. При этом Гончаренко сопроводил документ комментарием: "Въезд в Киев запрещен до 24 апреля. Всем кому разрешено будет въехать на территорию Киева будут мерять температуру".

В опубликованном документе от 25 марта с подписью главы штаба по ЧС Петра Пантелеева говорится, что до 24 апреля въезд в Киев осуществляется через контрольно-пропускные пункты, а "водители и пассажиры проходят обязательную термометрию при въезде на территорию Киева".

"Не допускается въезд на территорию города Киева граждан без проведения термометрии при въезде на территорию Киева на контрольно-пропускном пункте, граждан с признаками ОРВИ, кроме случаев направления на обсервацию, карантин или госпитализацию таких граждан", - говорится в документе.

Отметим, что в КГГА при этом не опровергли подлинность опубликованного депутатами документа.

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.