Работал снайпер: на Донбассе с начала суток ранены два бойца ВСУ
2020-03-28 17:41:00
Один из них в тяжелом состоянии
С начала текущих суток на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков пострадали двое украинских военных.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Боевики октрыли огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. В результате один украинских военный получил огнестрельное ранение. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Также около хутора Вольный снайпер боевиков ранил еще одного украинского военного. Его состояние – средней тяжести.
Оба военных получили первую медпомощь и были эвакуированы в больницу.
Подразделения ООС открыли огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.
Также, по данным Минобороны, с начала текущих суток было зафиксировано нарушение боевиками режима прекращения огня в районе Опытного. Обстрел велся из автоматического станкового гранатомета.
Кроме того, из минометов калибра 120 мм дважды были обстреляны позиции в районе Красногоровки.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина.
- Из-за карантина и распространения коронавируса на Донбассе с 28 марта ограничивается движение через линию разграничения.
- 20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.
- 26 марта сообщалось, что в марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что является самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.
- Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие на Донбассе на время пандемии коронавируса.