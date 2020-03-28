В Виннице вводят ограничения на въезд в город

На въездах в город будут размещены карантинные посты

Вечером в субботу, 28 марта, в Виннице введут ограничения на въезд в город из-за ужесточения карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции на своей странице в Facebook.

Отмечается, с 20:00 въехать в Винницу можно будет лишь с киевского, немировского и хмельницкого направлений. На въездах будут размещены карантинные посты, на которых будет проводиться скрининг температуры и дезинфекция транспортных средств.

"Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с карантинными мерами, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома", – заявили в полиции.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно в Сумах в рамках борьбы с распространением коронавируса ввели ограничения на перемещения жителей по городу.

По состоянию на утро 28 марта в Украине официально подтверждены 311 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели пять человек (четверо взрослых и один ребенок, четверо - в Черновицкой и один - в Днепропетровской области).

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на утро 28 марта выросло до 597 тыс. (63,7 тыс. новых случаев за сутки). Умерли от короновариса 27,3 тыс. человек, 133 тыс. - выздоровели.