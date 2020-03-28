9 смертей. Статистика коронавируса в Украине на вечер 28 марта
2020-03-28 22:44:00
В стране подтвердили еще 46 случаев коронавируса
В Украине уже зафиксировано 356 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает Telegram-канал Коронавірус_інфо.
По состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев заражения.
Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Пять человек уже выздоровели: повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 28 марта в Украине официально были подтверждены 311 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели пять человек (четверо взрослых и один ребенок, четверо - в Черновицкой и один - в Днепропетровской области).
- Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на утро 28 марта выросло до 597 тыс. (63,7 тыс. новых случаев за сутки). Умерли от короновариса 27,3 тыс. человек, 133 тыс. - выздоровели.
- Комментируя стремительный рост заболеваемости, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
- По состоянию на вечер 28 марта, в Италии уже умерли более 10 тыс. человек, а в США – более 100 тыс. зараженных.
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