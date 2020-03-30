На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный
2020-03-30 18:11:00
Кроме того, в Луганской области в результате обстрела, ранение получил один украинский военный
В зоне ООС на Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.
Кроме того, в Луганской области в результате обстрела, ранение получил один украинский военный. Его доставили в госпиталь эвакуационной техникой, состояние здоровья раненого удовлетворительное. Для подавления огня противника применялось имеющееся вооружение, потери противника уточняются.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 марта на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков пострадали двое украинских военных.
- 27 марта боевики обстреляли жилой сектор возле Авдеевcкой промзоны, в результате чего ранение в ногу получила 65-летняя женщина.
- Из-за карантина и распространения коронавируса на Донбассе с 28 марта ограничивается движение через линию разграничения.
- 20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.
- 26 марта сообщалось, что в марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что является самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.
- Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие на Донбассе на время пандемии коронавируса.