Кабмин разрешил больным COVID-19 выходить в магазины и аптеки

В неотложных случаях

Украинцам с подтвержденным COVID-19 разрешили в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сказано, что лечащий врач, самостоятельно определяет срок самоизоляции больного и контактных.

"Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", – сказано в документе.

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. При этом предусмотрено, что его могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

Количество безработных в Украине во время карантина увеличилось на 500-700 тысяч человек. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.