Двое мужчин прятались от коронавируса в Чернобыльской зоне
2020-04-02 12:18:00
Двое нарушителей шли в Чернобыльскую зону отчуждения пешком
Правоохранители в Чернобыльской зоне отчуждения поймали двух украинцев, которые пришли туда "на самоизоляцию".
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Двое мужчин, жителей Киева и Авдеевки, в нарушение установленных режимных правил, пешком пробрались на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха", – сказано в сообщении.
На сталкеров составлены административные протоколы за нарушение ст. 46-1 КУоАП (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).
Это нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий совершения (до 31 тысяч гривен). Решение по делу будет принимать суд.
Как ранее сообщал Фокус:
- Чернобыльскую зону отчуждения решили закрыть для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.
- За сутки в Украине подтвердили 135 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 2 апреля в стране заразились 804 человека.
- По мнению главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
- По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.