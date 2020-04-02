МВД уголовных открыло 35 дел за нарушение карантина
2020-04-02 18:05:00
Также составлен 3421 административный протокол
МВД открыло 35 уголовных дел за нарушение карантина.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Также составлен 3421 административный протокол по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Для обеспечения карантинного режима и охраны публичной безопасности на службе находится более 21 500 правоохранителей. Из них 15 200 полицейских (887 привлечено на охрану медицинских учреждений по лечению и обсервации граждан и на мобильных постах контроля), 3400 военнослужащих Национальной гвардии, 166 бойцов ГСЧС и почти 2700 переменного состава высших учебных заведений МВД", – сказано в сообщении.
Как ранее писал Фокус:
- 30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться.
- Украинские туристы, прилетевшие с острова Бали чартерным рейсом, утверждали, что не были предупреждены об обязательной обсервации в Украине. Чартер туристы оплатили самостоятельно, а при покупке билетов никто не рассказал о том, что они будут на обсервации. В салонах самолетов они просидели до утра.
- Прибывшие 30 марта в отель "Казацкий" украинцы изначально были недовольны условиями обсервации.
- В итоге несколько человек, помещенных на обсервацию в столичный отель, покинули помещение.
- В Украине подготовили 61 помещение для обсервации украинцев, приезжающих из-за границы. Об этом шла речь на селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств
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