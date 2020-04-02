МВД уголовных открыло 35 дел за нарушение карантина

Также составлен 3421 административный протокол

МВД открыло 35 уголовных дел за нарушение карантина.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Также составлен 3421 административный протокол по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Для обеспечения карантинного режима и охраны публичной безопасности на службе находится более 21 500 правоохранителей. Из них 15 200 полицейских (887 привлечено на охрану медицинских учреждений по лечению и обсервации граждан и на мобильных постах контроля), 3400 военнослужащих Национальной гвардии, 166 бойцов ГСЧС и почти 2700 переменного состава высших учебных заведений МВД", – сказано в сообщении.

Как ранее писал Фокус: