Дело Шеремета: суд продлил ночной домашний арест Яне Дугарь

Подозреваемой разрешили передвигаться не только по поселку, но и по району

Печерский районный суд Киева продлил до 31 мая ночной домашний арест подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Об этом сообщает Громадське.

При этом, суд разрешил Дугарь в дневное время передвигаться не только по поселку, но и по району.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить меру пресечения на два месяца, заявив, что существуют риски побега подозреваемого, давления на свидетелей и экспертов, уничтожения вещественных доказательств, а также совершения другого преступления. Он также заявил, что необходимо получить результаты примерно 20 экспертиз и провести дополнительные следственные действия.

Адвокаты возразили, указав на фальсификации экспертиз, а также наличие свидетелей, которые подтвердили пребывания Яны Дугар в Донецкой области в дни наблюдения за Шереметом.

Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к преступлению.

"Мне противно смотреть и слушать каждый раз одно и то же. Никаких доказательств нет. Напротив, есть доказательства, указывающие, что я находилась в госпитале", – заявила Дугарь.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Ее отправили только под ночной домашний арест.