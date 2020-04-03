В Киеве от коронавируса умерли две женщины
2020-04-03 12:59:00
Женщинам было 56 и 69 лет
В Киеве от коронавирусной инфекции умерли еще два человека.
Об этом во время ежедневного видеообращения сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он напомнил, что 2 апреля в Киеве был зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса.
"Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за прошлые сутки увеличилось на 28 человек. Двое из них не выжили", − рассказал он.
По его словам, всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Среди заболевших − 17 мужчин в возрасте 16-70 лет и 11 женщин от 17 до 69 лет. Две женщины 56 и 69 лет умерли.
Таким образом, от коронавируса в столице уже трое умерших и 12 выздоровевших.
По словам Кличко, часть пациентов находятся в больнице, часть (у кого болезнь протекает в легкой форме) находятся на самоизоляции в своих домах. Также мэр в который раз призвал жителей столицы не нарушать правила карантина и отказаться от пикника с шашлыками на природе.
Как ране сообщал Фокус:
- По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине уже зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19.
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
- По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.