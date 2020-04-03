В КГГА определили больницы "второй волны" для приема больных с Covid-19

2020-04-03 14:02:00

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Корпуса Александровской больницы перепрофилируют

В Киеве определены госпитальные базы для приема "второй волны" больных с подозрением на Covid-19.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

Больницами "второй волны" станут:

  • перепрофилированные корпуса Александровской клинической больницы
  • Киевская городская клиническая больница №3
  • перепрофилированные отделения Киевской городской клинической больницы №4
  • Киевская городская клиническая больница №5
  • Киевская городская клиническая больница №6
  • Киевская городская клиническая больница №8
  • Киевская городская клиническая больница №10
  • Киевская городская клиническая больница №17

"Подчеркиваю, пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы "первой волны". Сейчас мы работаем над обеспечением оборудования отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больницы", – отметил Николай Поворозник.

По словам мэра Виталия Кличко, всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, трое умерших

Как ране сообщал Фокус:

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