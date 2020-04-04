Полмиллиона жителей Киева вынужденно взяли отпуск за свой счет, – Кличко
2020-04-04 15:28:00
По словам мэра Киева, без госпомощи столичная власть не сможет финансово обеспечить этих полмиллиона киевлян
В Киеве полмиллиона жителей взяли отпуск за свой счет в связи из-за карантина в Украине.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
По его словам, без госпомощи столичная власть не сможет финансово обеспечить этих полмиллиона киевлян.
"Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы в них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают. Сегодня без государственной помощи невозможно ее решить. Бюджет города не выдержит такой нагрузки", – говорит Кличко.
По словам мэра Киева, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что соответствующий вопрос планируют решать денежными доплатами каждому, кто вынужденно не работает.
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