Из Турции в Черноморск прибыл паром с 35 украинцами
2020-04-06 13:09:00
Все прибывшие подписали соглассие на обязательную обсервацию в течение 14 дней
Из Турции в Черноморск прибыл паром с 35 украинцами.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.
Отмечается, что в понедельник, 6 апреля, из Турции в Украину на пароме "Карасу - Черноморск" прибыли 35 наших соотечественников.
"Из Турции паром отправился в Украину 4 апреля. А уже сегодня утром его встречали в Черноморском морском торговом порту", – говорится в сообщении.
Граждане Украины смогли вернуться на родину при содействии Министерства иностранных дел, в частности генерального консульства Украины в Стамбуле.
Всех прибывших обследовали врачи. Симптомов коронавируса обнаружено не было. После этого пограничники начали оформление пассажиров.
Все прибывшие подписали соглассие на обязательную обсервацию в течение 14 дней. Место обсервации определит Одесская облгосадминистрация.
Пограничники также сообщают, что в Украину за сутки вернулись более 9 тысяч украинцев.
"Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. На протяжении прошлых суток без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,1 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС", – говорится в сообщении.
Известно, что за минувшие сутки из Украины выехали 4,6 тысяч человек, из них 1,4 тысяч иностранцы.
Как ранее писал Фокус:
- 30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться.
- С начала карантина в Украине по фактам нарушения его правил было составлено 3566 административных протоколов. По итогам рассмотрения этих протоколов судами наложены штрафы на общую сумму 272 тыс. грн.
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина.