Украинцы вылетели специальным авиарейсом по маршруту "Катманду-Доха-Мюнхен"

Германия помогла эвакуировать из Непала 18 граждан Украины.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Егор Божок в Twitter

"Наконец-то! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо МИД Германии за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание", – написал он.

Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter, утром 8 апреля 18 граждан Украины вылетели специальным авиарейсом, организованным правительством Германии, по маршруту "Катманду-Доха-Мюнхен". Домой они вернутся через Минск (Беларусь).

"Благодаря установленным личным доверительным контактам главы МИД Дмитрия Кулебы со своим немецким коллегой Хейко Маасом удалось эвакуировать из Непала 18 украинцев", – написал он.

В начале марта правительство Непала закрыло гору Эверест на карантин до конца сезона (30 апреля) из-за пандемии коронавируса. В начале апреля российский "Аэрофлот" предлагал эвакуировать граждан Украины из Непала.

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