В Чернобыльской зоне также продолжается ликвидация пожаров

В Черниговской области произошел крупный лесной пожар, огонь прошел уже 195 гектаров, в тушении задействованы самолеты.

Об этом сообщает Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области

Отмечается, что пожар тушат на территории ГП "Черниговский военный лесхоз" возле села Сорокошичи Козелецкого района.

"Площадь, пройденная огнем, составила около 195 га, из них 28 га верховым пожаром. Проводятся работы по ограничению распространения и ликвидации очагов горения", – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 180 работников и 48 единиц техники. Также задействованы 2 самолета Ан-32П специального авиационного отряда ГСЧС. Они совершили 6 сбросов 48 тонн воды.

Кроме того, в Чернобыльской зоне также продолжается ликвидация пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Там все еще наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

К операции привлекли 379 человек и 100 единиц техники, в том числе – 3 пожарных самолета и 2 вертолета.

Радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы.

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