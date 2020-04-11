В Чернобыльской зоне уже неделю тушат пожар, огонь прошел 3,5 тыс. га
2020-04-11 12:00:01
К тушению пожаров привлекли 312 человек, 3 самолета и 3 вертолета, ущерб оценивается в десятки миллионов гривен
В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров на территории трех лесничеств. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.
В частности, по состоянию на 7:00 11 апреля продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.
Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.
К тушению пожаров привлекли 312 человек и 83 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета, которыми в пятницу, 10 апреля, совершено 96 сбросов – 240 т воды.
Радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
В свою очередь, и. о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерина Павлова заявила, что убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен, сообщает Укринформ.
"Ущерб можем оценить с первого взгляда в десятки миллионов гривен", – сказала она.
По ее словам, точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за большого задымления, но по состоянию на 8 апреля его оценили в 3,5 тыс. га.
По мнению Павловой, в зоне отчуждения в течение последних 5 лет недостаточно подготовились для предотвращения подобных пожаров.
Она отметила, что ГАЗО будет работать над планом мероприятий для того, чтобы в будущем быть готовым к таким ЧП.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу, 4 апреля. Сообщалось, что тушением занимались более 90 пожарных и два самолета.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- 7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра.
- В последние дни по всей территории Украины участились пожары. В частности, 7 апреля по стране был зафиксирован 541 случай возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах.
- 10 апреля сообщалось, что в Черниговской области произошел крупный лесной пожар, огонь прошел уже 195 гектаров.