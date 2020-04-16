В Чернобыльской зоне появились новые участки тления из-за сильного ветра, – ГСЧС

Спасатели заверяют, что участки тления не несут угрозы

В Чернобыльской зоне из-за сильного ветра 16 апреля появились три новых очага тления.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели заверяют, что участки тления не несут угрозы.

"Отряд ГСЧС привлечен к работе по локализации очагов в Корогодском, Дитятковском, Паришвеском и Денисовецком лесничествах", – сказано в сообщении.

Угрозы для критических объектов "Укрытие" и "Вектор" нет. К тушению привлечены 1100 человек и 120 единиц техники, из них почти 1000 спасателей ГСЧС.

При этом, член общественного совета в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил в Facebook, что буря раздувает очаги тления до открытого огня.

Как ранее сообщал Фокус: