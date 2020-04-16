В Чернобыльской зоне появились новые участки тления из-за сильного ветра, – ГСЧС
2020-04-16 19:05:00
Спасатели заверяют, что участки тления не несут угрозы
В Чернобыльской зоне из-за сильного ветра 16 апреля появились три новых очага тления.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели заверяют, что участки тления не несут угрозы.
"Отряд ГСЧС привлечен к работе по локализации очагов в Корогодском, Дитятковском, Паришвеском и Денисовецком лесничествах", – сказано в сообщении.
Угрозы для критических объектов "Укрытие" и "Вектор" нет. К тушению привлечены 1100 человек и 120 единиц техники, из них почти 1000 спасателей ГСЧС.
При этом, член общественного совета в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил в Facebook, что буря раздувает очаги тления до открытого огня.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу, 4 апреля.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар не достигнет Хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения.
- 13 апреля полиция поймала поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.
- 14 апреля пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить.