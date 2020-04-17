На Пасху 22 тысячи полицейских будут дежурить у церквей в Украине

Полицейские будут патрулировать территорию возле церквей и храмов

На Пасху вблизи 179 храмов Киева будут дежурить полицейские и Нацгвардия, чтобы не допустить нарушения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Для поддержания правопорядка будет привлечено достаточное количество полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Они будут дежурить вблизи 179 культовых сооружений, расположенных на территории столицы", – сказано в сообщении.

Полицейские будут патрулировать территорию возле церквей и храмов.

Правоохранители заступят на службу с вечера накануне Пасхи.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на выходных будут нести службу около 22 тысяч правоохранителей.

"Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан – будем применять более жесткие методы", – сказал он.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

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