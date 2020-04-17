Поворозник попросил Кличко отстранить его от занимаемой должности

Первый заместитель мэра Киева готов сотрудничать со следствием

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, который якобы требовал 125 тысяч долларов от застройщика, попросил отстранить его от занимаемой должности на время расследования дела.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вы знаете о ситуации, которая вокруг меня разворачивается и которая меня самого шокировала. Я благодарю тех, кто написал и сказал слова поддержки. Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным. Хочу еще раз подчеркнуть, что не требовал ни у кого денег и взятки не брал. Я понимаю, что эта история получила большой резонанс и бросает тень на городскую власть", – написал Поворозник.

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Он подчеркнул, что сотрудничать со следствием.

"И чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия", – добавил Поворозник.

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