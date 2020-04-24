Черновол запрещается покидать место проживания с 22:00 до 6:00

Апелляционный суд Киева сменил круглосуточный домашний арест экс-депутата ВРУ Татьяны Черновол на ночной.

Данное решение суд принял в пятницу, 24 апреля.

Согласно решению суда, Черновол будет находиться под ночным домашним арестом до 8 июня включительно. Ей запрещается покидать место проживания с 22:00 до 6:00.

Черновол обязана являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, не покидать населенный пункт, где она проживает, без их разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, не общаться со свидетелями в деле, сдать паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет.

Адвокат подозреваемой Татьяна Козаченко подчеркнула, что данное уголовное производство против ее подзащитной является незаконным.

Также адвокат отметила, что у Черновол на содержании пожилые родители, а также у нее двое несовершеннолетних детей.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 10 апреля следователи ГБР пришли с обыском к Черновол и потом предъявили ей подозрение в умышленном убийстве. По данным следствия, она принимала участие в поджоге офиса Партии Регионов на улице Липской 18 февраля 2014 года, в результате которого в огне погиб инженер Владимир Захаров, технический работник офиса, позднее причисленный к Небесной сотне.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков публично поддержал Черновол и напомнил, что она "была на Майдане и как сотни тысяч украинцев участвовала в гражданских протестах".

В ГБР отреагировали на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, отметив, что Государственное бюро расследований находится вне политики.

14 апреля Татьяна Черновол пришла на допрос в ГБР, но показания давать отказалась.