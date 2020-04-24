Татьяне Черновол сменили круглосуточный домашний арест на ночной
2020-04-24 18:20:00
Черновол запрещается покидать место проживания с 22:00 до 6:00
Апелляционный суд Киева сменил круглосуточный домашний арест экс-депутата ВРУ Татьяны Черновол на ночной.
Данное решение суд принял в пятницу, 24 апреля.
Согласно решению суда, Черновол будет находиться под ночным домашним арестом до 8 июня включительно. Ей запрещается покидать место проживания с 22:00 до 6:00.
Черновол обязана являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, не покидать населенный пункт, где она проживает, без их разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, не общаться со свидетелями в деле, сдать паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет.
Адвокат подозреваемой Татьяна Козаченко подчеркнула, что данное уголовное производство против ее подзащитной является незаконным.
Также адвокат отметила, что у Черновол на содержании пожилые родители, а также у нее двое несовершеннолетних детей.
Как ранее сообщал Фокус:
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Утром 10 апреля следователи ГБР пришли с обыском к Черновол и потом предъявили ей подозрение в умышленном убийстве. По данным следствия, она принимала участие в поджоге офиса Партии Регионов на улице Липской 18 февраля 2014 года, в результате которого в огне погиб инженер Владимир Захаров, технический работник офиса, позднее причисленный к Небесной сотне.
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В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков публично поддержал Черновол и напомнил, что она "была на Майдане и как сотни тысяч украинцев участвовала в гражданских протестах".
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В ГБР отреагировали на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, отметив, что Государственное бюро расследований находится вне политики.
- 14 апреля Татьяна Черновол пришла на допрос в ГБР, но показания давать отказалась.
- 16 апреля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол. Cуд отправил ее под круглосуточный домашний арест на два месяца.