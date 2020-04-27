Польша готовится отправить чартер за украинским заробитчанами, — СМИ

Польские фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали с Украины

Польша готовит организацию чартерных рейсов для украинских заробитчан. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на TVP.

Президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот заявил, что в Польше наблюдается острая нехватка людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали с Украины.

"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав", – сказал Инглот.

По его словам, немецкие фермеры уже привезли сезонных рабочих из Румынии.

Польские фермеры жалуются, что скоро нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.

Отмечается, что несмотря на то, что организация чартеров требует затрат, альтернатива потерять урожай – гораздо хуже.

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