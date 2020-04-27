Польша готовится отправить чартер за украинским заробитчанами, — СМИ
2020-04-27 12:20:00
Польские фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали с Украины
Польша готовит организацию чартерных рейсов для украинских заробитчан. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на TVP.
Президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот заявил, что в Польше наблюдается острая нехватка людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали с Украины.
"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав", – сказал Инглот.
По его словам, немецкие фермеры уже привезли сезонных рабочих из Румынии.
Польские фермеры жалуются, что скоро нужно будет собирать спаржу, скоро созреет и клубника, а рабочих рук как не было, так и нет.
Отмечается, что несмотря на то, что организация чартеров требует затрат, альтернатива потерять урожай – гораздо хуже.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале апреля финские СМИ сообщали о планах правительства организовать четыре чартера за украинскими заробитчанами. Однако тогда в посольстве Финляндии в Украине не подтвердили. Однако в итоге 23 апреля в Финляндию вылетел первый чартерный рейс с сезонными работниками, нанятыми для сельхозработ.
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