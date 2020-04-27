Иностранцы, которые находятся в Украине, могут воспользоваться этими рейсами для возвращения в страны своего гражданства

Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на эвакуационные рейсы, которые состоятся с 28 апреля по 10 мая между 16 странами и Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.

Иностранцы, которые находятся в Украине, могут воспользоваться этими рейсами для возвращения в страны своего гражданства.

По состоянию на 27 апреля запланированы следующие рейсы: 28.04.2020 - Стокгольм, Неаполь

30.04.2020 - Ларнака

01.05.2020 - Дюссельдорф

02.05.2020 - Париж, Лиссабон, Цюрих

04.05.2020 - Франкфурт, Милан, Тараз

06.05.2020 - Аликанте, Осло, Гоа

07.05.2020 - Мале, Коломбо

08.05.2020 - Прага, Тель-Авив, Коломбо

10.05.2020 - Дели, Франкфурт

График и направления спецрейсов согласуются с госорганами Украины, посольствами и консульскими службами Украины за рубежом. Все рейсы выполняются из и в аэропорт "Борисполь". Трансферы из аэропорта по Украине не предусмотрены.

Пассажиры, которые хотят воспользоваться спецрейсами для возвращения в Украину, должны подписать документ о согласии на обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию в специализированных учреждениях.

Если пассажр выберет самоизоляцию дома, ему придется обязательно установить мобильное приложение "Дій вдома" для мониторинга уполномоченными государственными органами соблюдения условий самоизоляции.

Напомним, МАУ резко подняла стоимость билетов за день до закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Отвечая на обвинения, президент авиакомпании Евгений Дыхне сказал, что цены подняли и другие авиаперевозчики. Подорожание авиабилетов связано с резким увеличением спроса.

Друга причина подорожания – "самолеты, из-за введенных ограничений для передвижения пассажиров, следуют в аэропорты назначения пустыми. Фактически, пассажирам приходится платить по формату roundtrip – "туда и обратно". По такому принципу работает не только МАУ, как бы хейтерам не хотелось обвинить нас в этом", – заявил Дыхне.

Как ранее сообщал Фокус:

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