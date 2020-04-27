Сегодня из Майами будут эвакуированы 259 граждан Украины, – МИД

Прибытие рейса из США ожидается в 21:00

Спикер МИД Екатерина Зеленко сообщила, что сегодня в Украину прибудет эвакуационный рейс из Майами (США) с 259 украинцами на борту. Об этом сообщает РБК-Украина.

По ее словам, рейс Майами-Киев отправился в Украину 26 апреля.

"Прибытие рейса из Майами планируется сегодня в 21:00", – заявила Зеленко.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Соединенные Штаты будут вводить санкции в отношении стран, которые отказываются вывозить своих граждан из Штатов на родину в условиях пандемии коронавируса.

Будет сформирован список таких стран. Если они возобновят вывоз своих граждан, то наложенные санкции могут быть сняты. Меморандум будет действовать до конца нынешнего года.

В конце марта в Киев прибыл спецрейс из Нью-Йорка, на котором вернулись 359 украинцев. Кроме того, 9 апреля в рамках эвакуации из-за пандемии коронавируса чартер аэрокосмической компании США "Нортроп Грумман" доставил на родину 15 граждан Украины.

10 апреля генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорке Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

Германия помогла эвакуировать из Непала 18 граждан Украины.