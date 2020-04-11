Забирайте своих граждан из США или получите визовые санкции: новый указ Трампа

В США сформируют список стран, которые отказываются эвакуировать своих граждан, у которых нет прав пребывать на территории страны

США будут вводить санкции в отношении стран, которые отказываются вывозить своих граждан из Штатов на родину в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

Согласно документу, страны, которые не возвращают из США своих граждан или искусственно затягивают решение вопроса в период пандемии, создают неприемлемые риски для здоровья американцев.

"США должны иметь возможность осуществлять возвращение иностранных граждан и подданных", – говорится в меморандуме.

Кроме того, государственный секретарь обязан не позднее семи дней после получения уведомления принять план по введению визовых санкций и приступить к его реализации.

Позже будет сформирован список таких стран. Если они возобновят вывоз своих граждан, то наложенные санкции могут быть сняты. Меморандум будет действовать до конца нынешнего года.

Стоит отметить, что в конце марта в Киев прибыл спецрейс из Нью-Йорка, на котором вернулись 359 украинцев. Об этом в Facebook сообщало посольство Украины в США. Кроме того, 9 апреля в рамках эвакуации из-за пандемии коронавируса чартер аэрокосмической компании США "Нортроп Грумман" доставил на родину 15 граждан Украины. Он забрал украинских конструкторов, которые задействованы в проекте по созданию ракеты-носителя "Антарес" для доставки грузов на МКС.

Также 10 апреля генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорке Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19.

Сколько именно украинцев нуждается в эвакуации на родину из США в данный момент неизвестно.

Как ранее сообщал Фокус: