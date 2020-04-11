Забирайте своих граждан из США или получите визовые санкции: новый указ Трампа
2020-04-11 13:49:01
В США сформируют список стран, которые отказываются эвакуировать своих граждан, у которых нет прав пребывать на территории страны
США будут вводить санкции в отношении стран, которые отказываются вывозить своих граждан из Штатов на родину в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.
Согласно документу, страны, которые не возвращают из США своих граждан или искусственно затягивают решение вопроса в период пандемии, создают неприемлемые риски для здоровья американцев.
"США должны иметь возможность осуществлять возвращение иностранных граждан и подданных", – говорится в меморандуме.
Кроме того, государственный секретарь обязан не позднее семи дней после получения уведомления принять план по введению визовых санкций и приступить к его реализации.
Позже будет сформирован список таких стран. Если они возобновят вывоз своих граждан, то наложенные санкции могут быть сняты. Меморандум будет действовать до конца нынешнего года.
Стоит отметить, что в конце марта в Киев прибыл спецрейс из Нью-Йорка, на котором вернулись 359 украинцев. Об этом в Facebook сообщало посольство Украины в США. Кроме того, 9 апреля в рамках эвакуации из-за пандемии коронавируса чартер аэрокосмической компании США "Нортроп Грумман" доставил на родину 15 граждан Украины. Он забрал украинских конструкторов, которые задействованы в проекте по созданию ракеты-носителя "Антарес" для доставки грузов на МКС.
Также 10 апреля генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорке Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19.
Сколько именно украинцев нуждается в эвакуации на родину из США в данный момент неизвестно.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Палата представителей США одобрила законопроекты о мерах поддержки национальной экономики в условиях пандемии COVID-19. Пакет в $2 трлн финансовой помощи станет самым масштабным в истории страны.
- Из-за пандемии коронавируса потребительские цены в США рекордно упали в марте. Снижение стало максимальным за последние 5 лет и составило 0,4 процента.
- 30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев.
- 1 апреля глава МВД Арсен Аваков заявил, что МВД уже не будет давать согласия на чартеры для эвакуации украинцев, которые находятся за границей во время пандемии коронавируса.