ГБР завершило расследование дела Пашинского

Экс-нардепу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу экс-нардепа Сергея Пашинского, который устроил стрельбу с пострадавшим в декабре 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Расследование установило, что 31 декабря 2016 во время конфликта с участием Пашинского, тот выстрелил из пистолета марки Glock 19, в результате чего был ранен мужчина.

Пострадавший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Повреждения были квалифицированы как тяжкие, после них наступила инвалидность. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, это является тяжким телесным повреждениям.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

7 октября Печерский райсуд Киева арестовал Пашинского на два месяца до 4 декабря без права выхода под залог по делу о его конфликте с Вячеславом Химикусом, который произошел на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года. В результате инцидента Пашинский получил удар бутылкой по голове, мужчина – пулю в ногу. Депутат тогда говорил, что на него первым напал Химикус, мужчина утверждал обратное.

Пашинский тогда заявил, что решения суда о его аресте является подарком от ГБР и ГПУ президенту России Владимиру Путину на день рождения, который он отмечал 7 октября.