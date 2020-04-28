Адвокат Кузьменко заявил, что ее необходимо лечить в больнице

Апелляционный суд Киева оставил в силе продление ареста одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко до 30 мая.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 1 апреля 2020 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Защита подозреваемой ходатайствовала об изменении Кузьменко меры пресечения, но суд отказался удовлетворить ходатайство. Прокуратура настаивала на аресте.

Кузьменко хотели взять на поруки депутаты Верховной Рады Михаил Бондарь, Николай Величкович и Мария Ионова (все – фракция "Европейская солидарность"), но суд им отказал.

Кроме того, защита Кузьменко просила о ее переводе в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. По словам ее адвоката Тараса Беспалого, подозреваемой необходимо лечение в условиях стационара.

Сама Кузьменко принимала участие в заседании в режиме видеоконференции.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.