Кабмин выделил 100 млн на закупку украинских аппаратов ИВЛ
2020-04-29 16:18:00
По словам Максима Степанова, предлагается купить аппараты ИВЛ у украинских производителей
Кабинет министров выделил 100 млн грн на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщает Укринформ.
Деньги выделят из фонда борьбы с COVID-19.
По словам главы Минздрава Максима Степанова, предлагается купить аппараты ИВЛ у украинских производителей. Степанов говорит, что была проведена соответствующая экспертиза этих аппаратов на соответствие всем необходимым критериям.
Глваа Минздрава подчеркнул, что закупка аппаратов ИВЛ "или других средств защиты, будет происходить исключительно в рамках законодательства, через уполномоченные компании, которые должны согласно закону закупать в том числе и эти вещи".
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что закупить аппараты ИВЛ – мало: нужно еще научить врачей ими пользоваться. В этой связи глава Украины предложил организовать для медиков соответствующие онлайн-уроки.
- Аппараты искусственной вентиляции легких двух украинских компаний уже проходят испытания.
- Эксперты из Великобритании рекомендуют технику, при которой пациенты на интенсивной терапии лежат на животе, как способ снизить шансы для необходимости к подключению к аппарату ИВЛ, но необходимы дополнительные исследования, будет ли такое помогать больным Covid-19.