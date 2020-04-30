Минтранс выдает разрешения на полеты выборочно. Из ОАЭ в Украину не могут вернуться более 300 человек, - экс-нардеп
2020-04-30 11:43:22
Два рейса из Объединенных Арабских Эмиратов, на которых в Украину должны были вернуться более 300 человек, получили отказ от Министерства инфраструктуры
Уже два рейса из Объединенных Арабских Эмиратов, на которых в Украину должны были вернуться более 300 человек, получили отказ от Министерства инфраструктуры, которое возглавляет Владислав Криклий. При этом не всем рейсам отказывают в совершении полетов, - пишет в Facebook экс-нардеп Леонид Емец.
"Происходящее неприемлемо с любой точки зрения: с юридической, человеческой морали, здравого смысла. Итак, Министерство инфраструктуры отказало уже двум самолетам, на которых должны были вернуться в Украину более 300 наших граждан. Это рейс FlyDubai из Дубаи 25.04. и AirArabia из Шарджи, рейс, который должен был полететь 28.04", - сообщает подробности Емец.
По его словам, один из названный рейсов разрешение сначала получил, но в последний момент, в день вылета, его отменило ведомство Криклия.
"Никакого объяснения, почему такая позиция министерства, никому не предоставлено. Официально. Неофициально - ходят слухи, что таким образом закрывают дыры в бюджетах частных украинских авиакомпаний", - пишет экс-нардеп.
Подтверждение этих слухов находится в комментариях к посту Емца, где посетители утверждают, что на следующий день после отказа в рейсе для 300 человек в Украину беспрепятственно вылетел коммерческий рейс, которому Мининфраструктуры выдало разрешение.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут. По словам министра, украинские власти не будут помогать гражданам по этому вопросу – это нелогично на фоне борьбы с коронавирусом.
- Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.