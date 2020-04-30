У "активистов", которые блокируют дорожное строительство, есть конфликт интересов с Минэкономики, - СМИ

Ряд общественных активистов, которые выступают за блокирование разработанных "Укравтодором" рекомендаций по проведению дорожных тендеров, имеют прямой интерес в принятии альтернативного варианта документа, поскольку могут быть связаны с "тендерными троллями". Об этом пишут Комментарии.

Среди таких организаций - Всеукраинская дорожная ассоциация (ВДА), Лига антитраста, которую возглавляет экс-уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, редактор издания "Наші гроші" (пишет о публичных закупках) Юрий Николов, "Инициатива по прозрачности инфраструктуры" (CoST) и Transparency International Украина.

Накануне они выступили с рядом синхронных заявлений в поддержку "выхолощенной" редакции методрекомендаций и с обвинениями в давлении на Минэкономразвития со стороны крупных участников рынка.

Один из главных "манифестов" этой группы размещен на сайте Transparency International Украина, и это – явный конфликт интересов, пишет издание. "Поскольку координатор системы Dozorro и руководитель направления инновационных проектов этой организации Иван Лахтионов приходится мужем директору департамента госзакупок Минэкономики и главе рабочей группы по доработке методрекомендаций – Лилии Лахтионовой. ... Иван Лахтионов активно поддерживает публикации Агии Загребельской и Юрия Николова с критикой методрекомендаций, и сам публикует критические материалы на эту тему. Сложно представить, что его жена придерживается в этой ситуации диаметрально противоположной или нейтральной позиции", - отмечается в материале.

Кроме того, среди подписантов документа есть CoST – инициатива, которую в Украине возглавляла один из нынешних заместителей министра инфраструктуры Наталья Форсюк. Недавно СМИ публиковали информацию о пролоббированной ею схеме, согласно которой подрядчики дорожного строительства должны будут нанимать "независимых" инженеров-консультантов при строительстве любого дорожного объекта и заплатить им не менее 6 млрд. грн. в год.

Также документ подписали Лига антитраста и сайт "Наші гроші". "Загребельская известна тем, что на должности уполномоченного АМКУ в составе коллегии по рассмотрению тендерных жалоб неоднократно удовлетворяла необоснованные жалобы "короля" "тендерного троллинга" Араика Амирханяна и его компаний. При этом действовали они совместно с нынешней замминистра экономики Светланой Панаиотиди", - говорится в статье.

Кроме того, с Амирханяном, по данным СМИ, также связан и глава ГО "Всеукраинская дорожная ассоциация" Артем Гриненко, который ранее был замечен в коррупционных операциях на должности ГАК "Автомобильные дороги Украины", а также принимал ряд кадровых решений в пользу клана Амирханянов, пребывая на должности главы ГАК.

"Позиция Минэкономразвития на сегодняшний день неизвестна. Займет ли оно сторону «активистов», либо же прислушается к мнению большинства участников рынка – реального бизнеса, который вложил миллионы долларов в инфраструктуру, технику и людей, создал десятки тысяч рабочих мест - покажут ближайшие несколько недель. Ведь проект методрекомендаций должен быть утвержден уже к средине мая", - резюмирует издание.