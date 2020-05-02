Пострадавший с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу

В Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию из-за нарушения карантина местными жителями.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook в субботу, 2 мая.

По его словам, Кныш решил зафиксировать на видео нарушения условий карантина: ночную жизнь на парковке возле станции метро Научная. Он представлялся журналистом и задавал молодым людям вопрос о нарушении ими карантина.

Затем Кныш вызвал на место полицию, чтобы та зафиксировала нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на людей на парковке.

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После того, как полиция уехала, на журналиста напали и избили. У него отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Впоследствии телефон выбросили. Кныш заявил, что снова обратился в полицию.

"Как свидетельствует журналист, в считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами", – написал Томиленко.

По факту нападения Никита Кныш вызвал полицию уже для следственно-оперативных действий и поехал в больницу снимать побои.

В свою очередь полиция Харьковской области сообщила, что полицейские устанавливают личности неизвестных, которые напали на мужчину в Шевченковском районе Харькова.

1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории работники полиции обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего.

Пострадавший с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу.

Следственным Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Однако, как написал сам Никита Кныш у себя в Facebook, "скорее всего у этой истории не будет продолжения".

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