В Харькове нарушители карантина избили журналиста
2020-05-02 22:39:00
Пострадавший с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу
В Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию из-за нарушения карантина местными жителями.
Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook в субботу, 2 мая.
По его словам, Кныш решил зафиксировать на видео нарушения условий карантина: ночную жизнь на парковке возле станции метро Научная. Он представлялся журналистом и задавал молодым людям вопрос о нарушении ими карантина.
Затем Кныш вызвал на место полицию, чтобы та зафиксировала нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на людей на парковке.
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После того, как полиция уехала, на журналиста напали и избили. У него отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Впоследствии телефон выбросили. Кныш заявил, что снова обратился в полицию.
"Как свидетельствует журналист, в считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами", – написал Томиленко.
По факту нападения Никита Кныш вызвал полицию уже для следственно-оперативных действий и поехал в больницу снимать побои.
В свою очередь полиция Харьковской области сообщила, что полицейские устанавливают личности неизвестных, которые напали на мужчину в Шевченковском районе Харькова.
1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие.
Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории работники полиции обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего.
Пострадавший с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу.
Следственным Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.
Однако, как написал сам Никита Кныш у себя в Facebook, "скорее всего у этой истории не будет продолжения".
Как ранее сообщал Фокус:
- По Украине на утро 2 мая официально подтверждены 11 411 случаев коронавируса и 279 летальных исходов.
- На днях премьер Денис Шмыгаль представил план выхода из карантина и сказал, что его разные этапы могут начаться одновременно.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.