МОЗ дал добро на клинические испытания украинского препарата против COVID-19

"Биовен" (раствор для инфузий) разработала украинская фармкомпания Biopharma

Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата "Биовен", который предназначается для борьбы с коронавирусом.

Соответствующий приказ 4 мая подписал министр здравоохранения Максим Степанов.

В приказе говорится, что препарат предназначен для "предотвращения, распространения, локализации и ликвидации" COVID-19. "Биовен" разработала украинская фармкомпания Biopharma.

Исследования проведут в таких медучреждениях:

– Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

– Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

– Белоцерковская больница №3 (3-е инфекционное отделение);

– Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);

– Одесская инфекционная больница (боксированное отделение №10).

Клинические испытания препарата будут проводить на основании вывода экспертизы материалов по клиническим испытаниям, которые предоставил Госэкспертный центр Минздрава.

Контроль за исполнением приказа возложили на замглавы Минздрава Ирину Микичак.

"Биовен" – это раствор для инфузий. В 1 мл препарата содержится 0,1 грамма иммунологически активной белковой фракции иммуноглобулина G (IgG) (класс антител. IgG составляют около 75% антител плазмы крови у человека. Наиболее часто встречаемые в кровотоке антитела).

"Биовен" применяют при синдромах первичного иммунодефицита, вторичного синдрома дефицита антител, аутоимунных заболеваниях и транслантации костного мозга.

Ранее компания Biopharma заявляла, что будет вместе с ведущими мировыми партнерами разрабатывать гиперимунный иммуноглобулин для лечения COVID-19.

Тогда фармацевты объясняли, что для разработки препарата нужно собрать у пациентов, которые выздоровели от COVID-19 образцы плазмы крови, ведь в их крови уже есть антитела к коронавирусу.

С собранной плазмы и должен был быть произведен препарат с высоким содержанием антител к COVID-19.

Другая украинская фармкомпания "Дарница" заявила, что готова наладить производство гидроксихлорохина, который в некоторых странах мира используется как эспериментальное лекарство от коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые выяснили, как организм борется с коронавирусом. Австралийские исследователи выяснили, какие иммунные клетки появляются, когда организм борется с COVID-19.

Также ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19. Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2.