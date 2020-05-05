Арахамия предложил отменить карантин в Раде с 18 мая

В Украине карантин продлен до 22 мая

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в Раде проект постановления. В нем говорится, что утрачивает силу решение парламента о работе в карантинном режиме, и с 18 мая Верховная Рада возвращается к работе в соответствии с календарным планом третьей сессии ВР девятого созыва.

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Текст постановления на сайте ВР пока отсутсвует, но его опубликовал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что сейчас Украина находится на пике заболеваемости COVID-19. Ориентировочно 8-9 мая он может завершиться. Тем не менее, карантин в стране продлен до 22 мая.

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