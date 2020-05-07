Полиция усилит патрулирование на 9 мая: будут ловить нарушителей карантина

Кроме того, полиция напоминает о запрете георгиевской ленты

В Киеве полиция усилит контроль за соблюдением карантина во время акций 9 мая.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что 9 мая в столице запланировано проведение акции в парке Вечной славы. Учитывая карантинные ограничения, в столице будет работать ситуационный центр МВД. С его помощью полицейские будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн.

"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это нужно для обеспечения безопасности", – сказал Крищенко.

Крищенко напоминает о запрете использования символики тоталитарных режимов, в частности, георгиевской ленты.

Нарушителям грозит штраф до 5 100 грн или административный арест сроком до 15 суток. Также привлекать к ответственности будут нарушителей карантина.

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