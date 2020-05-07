Полиция усилит патрулирование на 9 мая: будут ловить нарушителей карантина
2020-05-07 15:33:00
Кроме того, полиция напоминает о запрете георгиевской ленты
В Киеве полиция усилит контроль за соблюдением карантина во время акций 9 мая.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что 9 мая в столице запланировано проведение акции в парке Вечной славы. Учитывая карантинные ограничения, в столице будет работать ситуационный центр МВД. С его помощью полицейские будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн.
"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это нужно для обеспечения безопасности", – сказал Крищенко.
Крищенко напоминает о запрете использования символики тоталитарных режимов, в частности, георгиевской ленты.
Нарушителям грозит штраф до 5 100 грн или административный арест сроком до 15 суток. Также привлекать к ответственности будут нарушителей карантина.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 апреля Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут. По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что общественный транспорт в столице будет работать в ограниченном режиме, несмотря на ослабление карантинных мер.
- Метро в Украине могут запустить в конце июня – начале июля. Междугородний транспорт и внутренние поезда – в середине лета. Об этом на встрече с журналистами off the record (не под запись) рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.