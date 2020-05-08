Всех правоохранителей проверят на коронавирус, – Минздрав

Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Безопасность и здоровье украинцев – наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", – говорит Степанов на встрече с главой представительства Детского фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер.

Как ранее сообщал Фокус:

4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.

Шмыгаль также добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.

7 мая Кабинет министров обнародовал на своем сайте постановление о продлении карантинных мероприятий до 22 мая, но с определенными послаблениями.