Сутки на Донбассе: без боевых потерь и заражений коронавирусом
2020-05-12 07:17:00
Большинство обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
За минувшие сутки, 11 мая, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли наши позиции из гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия. Ответным огнем Объединенные силы пресекали провокации, сообщил штаб ООС.
Большинство обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Павлополя, Авдеевки, Красногоровки и Старогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь вели возле Крымского и Южного.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
По данным разведки, 11 мая убит один боевик и двое ранены.
С начала текущих суток боевики открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Как ранее сообщал Фокус:
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что сейчас на оккупированных территориях зафиксировано более 400 случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций учтено только около полутора сотен подобных случаев.
- В марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что являлось, по данным ООН, самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.