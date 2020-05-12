Сутки на Донбассе: без боевых потерь и заражений коронавирусом

Большинство обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

За минувшие сутки, 11 мая, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли наши позиции из гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия. Ответным огнем Объединенные силы пресекали провокации, сообщил штаб ООС.

Большинство обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Павлополя, Авдеевки, Красногоровки и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь вели возле Крымского и Южного.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

По данным разведки, 11 мая убит один боевик и двое ранены.

С начала текущих суток боевики открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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