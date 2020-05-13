Полиция продолжает уголовное производство из-за нарушения карантинных ограничений во время пасхального богослужения в Святогорской лавре

На сегодняшний день среди обитателей Святогорской Свято-Успенской лавры нет ни больных COVID-19, ни подозрений на эту инфекцию. Об этом сказал начальник отдела стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко, сообщил "Укринформ".

"Святогорская лавра на слуху, но Пасха уже три недели как прошла, и никаких заболеваний COVID-19 там не регистрировалось. Лавра закрыта для посещения, насколько мне известно. Ни одного вызова из лавры не получали ни мобильные бригады, ни медицинские учреждения Славянска", – сказал он.

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Педенко отметил, что единственная женщина, которая заболела в городе, приехала в Святогорск после 1 мая, поэтому этот случай никак не связан с богослужением на Пасху.

"Я считаю, что нужно поставить точку и тему со Святогорской лаврой закрыть. Источником заболевания лавра не является", – заявил чиновник.

Напомним, в Свято-Успенской Святогорской лавре Московского патриархата на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса и не соблюдали дистанцию.

Правоохранители разыскивают лиц, которые приняли участие в пасхальном богослужении в Святогорской лавре, чтобы поместить их на обсервацию. Об этом на совещании сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. "Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, которые проживают в лавре, а также прихожане", – рассказал он.

Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантинных ограничений во время пасхального богослужения в Святогорской лавре. Оно продолжается.

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